Steff Cras furieux après avoir percuté un spectateur imprudent : "Aucun respect pour les coureurs, je dois quitter le Tour à cause de toi !"

La 8e étape du Tour de France aura été marquée par la belle victoire de Mads Pedersen, le nouvel "échec" de Wout van Aert, toujours à la recherche de sa première victoire, mais surtout par les abandons de Mark Cavendish et du Belge Steff Cras.

Très en vue lors de la première semaine avec une 13e place au général, le leader de l’équipe TotalEnergies a vu son Tour s’arrêter brusquement cette après-midi avec une chute provoquée par un spectateur (trop) imprudent. C’est à moins de 5 kilomètres de l’arrivée que s’est déroulé l’incident. Alors que le Belge était bien installé dans le peloton, il a soudainement été déstabilisé par un spectateur trop avancé sur la chaussée avant de chuter quelques mètres plus loin. Touché au coude et à la hanche, Cras a finalement été contraint à l’abandon…

Après la course, le coureur Belge a fait part de son mécontentement sur Twitter. "Lorsqu’un spectateur monte de plus d’un mètre sur la route et ne bouge pas à l’arrivée du peloton, mieux vaut rester chez soi. Vous n’avez aucun respect pour les coureurs. J’espère que vous vous sentez vraiment coupable ! Je dois partir du Tour à cause de vous", a-t-il commenté.