Stefano Domenicali, patron de la F1 : "J’ai lu à beaucoup d’endroits que Spa était sorti du calendrier… je resterais prudent"

Le constructeur allemand Audi fera ses débuts en Formule 1 en 2026 comme motoriste, a annoncé vendredi son PDG Markus Duesmann lors d'une conférence de presse à Spa-Francorchamps en marge du Grand Prix de Belgique.

Dans le cadre de l’arrivée de la célèbre marque aux anneaux dans la catégorie reine, Stefano Domenicali, patron de la F1, a glissé durant cette apparition face à la presse une phrase au sujet de l'épreuve belge. Le thème qui agite le paddock, et pas seulement d'ailleurs. "J’ai lu à beaucoup d’endroits que Spa-Francorchamps était sorti du calendrier… je resterais prudent. C’est tout ce que je peux dire", a-t-il glissé.

Ce n'est pas un 'oui', mais ce n'est pas un 'non' non plus. L’espoir reste donc entier pour le Grand Prix de Belgique, un rendez-vous unanimement apprécié par les pilotes.