Stefan Küng confiant avant le chrono : "Au championnat du monde, j’ai battu tout le monde sauf Foss qui n’est pas là"

Le Giro, c'est ce samedi. Et la première étape va déjà mettre à l'épreuve les gros bras du contre-la-montre. Parmi les favoris de la première étape, Stefan Küng.

Stefan Küng a coché deux étapes dans ce Giro, sur les contre-la-montre et il est prêt à en découdre. "Oui, c’est la raison pour laquelle je suis ici, pour les deux (ndlr : sur trois) qui me conviennent. Et certainement le chrono d’ouverture de samedi. L’objectif, c’est de gagner et d’aller chercher le maillot rose", explique le coureur Suisse au micro de Samuel Grulois.

Stefan est très confiant, car le parcours d'ouverture lui convient parfaitement pour exprimer toute sa puissance : "C’est assez facile. C’est tout plat et tout droit. Et à la fin, il y a une petite bosse. Ce sera un chrono très rapide."

À la question de savoir si Küng peut-être battu par Remco Evenepoel, le vice-champion du monde de la discipline ne se laissera pas si facilement faire : "Il sera là pour jouer la victoire. Il l’a dit et il a beaucoup travaillé. Mais personnellement, je n’ai peur de personne. Au championnat du monde, j’ai battu tout le monde sauf Tobias Foss qui n’est pas là, donc c’est de bon augure pour moi."

Küng en rose dès ce samedi soir? Réponse dans quelques heures.