Stefan Everts, le virtuose du motocross aux dix couronnes mondiales, fête ses 50 ans

Né sous le signe du Sagittaire, fils d’un quadruple champion du monde, Everts est prédestiné à chevaucher des motos de cross et à dompter les cylindrées.



Il enfourche sa première moto à l’âge de 4 ans. Première étape d’une ascension fulgurante vers les sommets. A 17 ans, il débute en Grand Prix. Il ne lui faut que deux ans pour décrocher son premier titre mondial en 125 cm3. La ligne inaugurale d’un palmarès sans égal. Le prodige est lancé. Plus rien ne l’arrête. Le passage en 250 cm3 est explosif : trois saisons, trois couronnes mondiales.



Il est temps de se frotter aux meilleurs dans la catégorie reine (500 cm3). Le Limbourgeois digère les chevaux supplémentaires pendant quelques saisons avant de reprendre sa domination. Entre 2001 et 2006, il enchaîne les sacres (en 500 cm3 puis en MXGP) et les exploits. Il égale d’abord la performance d’Eric Geboers, seul pilote avant lui à avoir gagné dans les trois catégories. En 2003, Stefun démontre tout son talent et son éclectisme. Le même jour il gagne le GP de France en 125, 250 et 500 cm3. Un énorme exploit signé sur le circuit Raymond Demy à Ernée lors de la manche finale du championnat.



En 2006, Everts est au sommet de son art. Il écrase la concurrence sur la route de son dixième titre : il s’impose dans 14 des 15 courses de la saison (seul le NéoZ Joshua Coppins le prive du Grand Chelem) après avoir mené 503 des 601 tours disputés. Absolument phénoménal ! C’est sur ce dernier triomphe qu’il tire sa révérence.