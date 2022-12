On ne l’attendait plus, mais le voici : l’outil de Steam, qui permet de jeter un coup d’œil sur l’année écoulée, à travers vos jeux PC.

Après Nintendo et Sony (ou Spotify et Apple Music du côté de la musique), Le Steam Replay vous offre une série de statistiques. Le nombre de succès débloqués, le nombre de jeux auxquels vous avez joué, votre série la plus longue ou encore le pourcentage de nouveautés auxquelles vous avez donné leur chance, bref tout y est.