Steam : grosses promotions sur les jeux Star Wars, Civilization et Borderlands

Aspyr media, éditeur spécialisé dans le portage de jeux vidéo vers les machines Apple, propose aujourd’hui son catalogue sur Steam à prix très réduit ! On parle ici de jeux à moins de 5€, voire même certaines collections complètes ou packs de jeux vidéo à des prix complètement bradés. N’hésitez pas à aller jeter un œil sur la page du magasin Steam.

On retrouve par exemple "Civilization VI Anthology" à moins de 25 euros, alors que le pack comprend le jeu original ainsi que plusieurs extensions relativement coûteuses en temps normal (prix normal : 210€) ou encore le très bon "Star Wars : Knights of the Old Republic" pour la somme dérisoire de 3,41€.