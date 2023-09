Steam fête ses 20 ans et propose des promotions

"En mars 2004, Counter-Strike : Condition Zero est le premier jeu est le premier jeu lancé par Valve sur Steam, et Half-Life 2 y fait ses débuts en grande pompe le 16 novembre."

L’année suivante, alors que YouTube voyait le jour sur les internets, Valve sortait son premier Team Fortress et le fameux Counter-Strike : Source. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, on ne compte plus les titres que l’on peut retrouver sur Steam puisqu’en réalité, ils y sont presque tous.

N’hésitez pas à faire une visite sur la page de l’événement, qui reprend les meilleurs jeux vidéo disponibles sur Steam année par année. Attention, certaines dates peuvent donner un coup de vieux toutefois…