Steam Deck : voici ce qu’en pense la presse

Le potentiel est énorme

Globalement, la presse spécialisée s’accorde pour dire que la Steam Deck sera un excellent produit, mais après de nombreux correctifs apportés par Steam (ce qui est de toute façon prévu). Si l’appareil se vend bien, une Steam Deck 2 pourrait aller plus loin et s’approcher de la perfection.

Actuellement, la Steam Deck est un produit pour “early adopters”, des utilisateurs qui servent en quelque sorte de cobayes volontaires. Et même les plus sceptiques pensent que le potentiel est énorme, et que la magie opère quand tout fonctionne comme prévu.

Avec le temps, de nombreux jeux devraient être compatibles, et l’interface devrait s’améliorer grâce aux retours des utilisateurs. Saluons donc l’audace de Valve, qui n’a pas eu froid aux yeux et a livré un produit qui fonctionne, quoi qu’on en dise. On a hâte de voir la suite.