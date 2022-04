Stavelot lance son opération de développement rural

La Ville de Stavelot s’apprête à lancer son opération de développement rural. Cela permet de recueillir les projets que les habitants souhaitent voir se réaliser dans les différents villages et d’obtenir de subsides pour le faire. Cela permet surtout aux habitants de s’exprimer sur la manière dont ils voient leur village à un horizon de 10 ans.

" Nous nous rendons dans les villages et l’idée c’est de rencontrer un maximum d’habitants pour pouvoir entendre ce qu’ils diront de leur commune, de leur village, en termes de richesse, en termes de faiblesse, et surtout qu’ils nous donnent leurs idées de ce qui pourrait s’y développer, de comment mettre en valeur telle richesse, comment remédier à telle faiblesse ", précise Anne Klein, agent de développement à la Fondation rurale de Wallonie.

" Evidemment, on va avoir beaucoup de projets. Il faudra traiter tout cela et c’est une commission locale de développement rural, composée de représentants de la population, qui va s’approprier toute cette réflexion, la traiter et faire émerger les principaux projets. L’esprit du développement rural, c’est sortir de l’idée du ‘qu’est-ce que la commune va faire pour moi ?’ pour avoir plutôt ‘qu’est-ce que nous allons faire pour notre commune, pour nos villages’ ? ", ajoute-t-elle.

Les projets que les habitants peuvent proposer sont de tout ordre : " On a généralement des projets d’infrastructure (rénovation de places de village, mise en place de maison de village ou de maison multi-services, etc.). On a des projets de mobilité douce. On a aussi des projets liés à la dynamique citoyenne. Ça peut vraiment partir dans tous les sens ", détaille Florence Schmitz, agent de développement à la Fondation rurale de Wallonie.

Bien entendu, il s’agit ici de projets à moyen voire long terme : " On démarre l’élaboration du programme, qui prendra environ deux ans. Après, ce programme sera rédigé et comprendra les objectifs à atteindre, mais aussi les projets à mener pour la dizaine d’années à venir. Quand le programme est approuvé par le gouvernement wallon, alors la mise en œuvre dure 10 ans ", détaille-t-elle encore.

Dix rencontres citoyennes sont programmées d’ici le 30 mai dans les différents villages de la commune de Stavelot. La première se tiendra le 25 avril à Coo. Viendront ensuite le tour de Beaumont (27/04), Francheville (3/5), Ster (05/05), Hockai (10/05), Francorchamps (11/05), Masta (17/05), Amermont (23/05), Parfondruy (25/05) et Stavelot (30/05). Le programme est disponible sur le site stavelotjeparticipe.info.