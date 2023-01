Statut de repenti : pour qui ? Dans quels cas ? Et pourquoi "c'est extrêmement délicat" ?

Le statut de repenti ne peut pas être demandé dans n’importe quelle affaire. Alexandre Wilmotte, avocat au barreau de Liège, précisait ce matin : "C'est une possibilité qui permet à la justice d’aller plus vite et d’éviter des enquêtes extrêmement longues et coûteuses". Il précise : "C’est-à-dire qu’il y a un principe de subsidiarité. On ne doit passer par ce type de possibilité — le repenti — que si les autres moyens d’investigation ne sont pas possibles".

Faire confiance à une personne qui est elle-même auteure d’infraction

Pour l’avocat au barreau de Liège, il faudrait vérifier que les moyens mis en œuvre jusque-là ne suffisaient pas à établir la vérité. "Il ne faudrait évidemment pas que ce statut soit utilisé uniquement pour aller plus vite et uniquement pour des raisons financières". De plus, il ne faut pas se baser sur ce seul témoignage, qui plus est "d’une personne qui est elle-même inculpée dans un dossier". Et de rappeler que le statut de repenti lui semble "extrêmement délicat puisqu’il nécessite que l’on fasse confiance, dans une certaine mesure, puisqu’il y a bien entendu des garde-fous, aux déclarations qui sont faites par une personne qui est elle-même auteure d’infraction".

Si je commets tel type d’infraction, est-ce que le risque n’en vaut pas la chandelle puisque je sais qu’il y a ce statut… ?

Le statut de repenti permet donc de diminuer la peine en échange de révélations "substantielles, révélatrices, etc.". Mais ce qui est un peu délicat, estime Alexandre Wilmotte, c’est que ce statut pourrait faire des émules notamment en matière financière et cela "même à l’avance". "Puisque cela s’y prête, de se dire : 'Si je commets tel type d’infraction, est-ce que le risque n’en vaut pas la chandelle puisque je sais qu’il y a ce statut que je pourrais négocier le cas échéant et qui pourrait alléger ma peine ?'". Et l’avocat de rappeler que ce n'est pas si simple d'être repenti. Dans ce cas-ci, la peine d’emprisonnement est de cinq ans et assortie de quatre années avec sursis. "Ce qui veut dire qu’il n’y aurait qu’un an d’emprisonnement ferme. Et qui plus est, il y aurait visiblement une perspective de surveillance électronique pour une partie de cette peine".