Statut BIM : jamais les bénéficiaires n’ont été si nombreux et aussi jeunes, notamment en raison de l’appauvrissement de la population

Et Elisabeth Degryse de citer les chiffres "inquiétants" de l’Université d’Anvers "qui disent que 45% des personnes entre 18 et 64 ans auraient droit au statut BIM et ne l’auraient pas. C’est une étude qui se base sur un échantillon de 1900 personnes, donc c’est une extrapolation purement statistique. Donc il faudrait creuser cette information-là, mais nous sommes aujourd’hui convaincus qu’il y a un non-recours aux droits BIM".

Par conséquent, la photographie mise en lumière par la Mutualité chrétienne, via son étude, sur l’appauvrissement de la population "pourrait être encore loin du compte et de la réalité". "C’est pour ça qu’on tire la sonnette d’alarme. On l’a fait sur les inégalités en matière de soins de santé il y a quelques semaines, aussi." On ne peut pas laisser dire qu’on est dans un pays riche, égalitaire, où la diminution de l’écart entre les riches et les pauvres se fait.

L’état de santé des Belges se dégrade "et est une situation dont on doit se préoccuper politiquement. On ne peut pas laisser dire qu’on est dans un pays riche, égalitaire, où la diminution de l’écart entre les riches et les pauvres se fait", ponctue Elisabeth Degryse. Contrairement à ce qu’annonçait en grande pompe le Premier ministre Alexander De Croo sur La Première il y a quelques jours.

"On ne peut pas laisser dire que les politiques se préoccupent aujourd’hui suffisamment de la santé", conclut la vice-présidente de la Mutualité chrétienne. Pour cette dernière, 9 ministres de la Santé ne suffisent pas. Ce qu’il faudrait, c’est une "Health in All Policies", soit une politique de la santé transversale qui vise notamment à renforcer les mécanismes de prévention et l’éducation à la santé somatique comme mentale.