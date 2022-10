Status Quo : ''Whatever You Want'' l’album rock qui mène aux années 80

Le douzième album studio du groupe de rock britannique sort le 20 octobre 1979.

"Whatever You Want" est le troisième album de Status Quo à être produit consécutivement par Pip Williams. Malgré leurs différends, Francis Rossi, Rick Parfitt, Alan Lancaster et John Coghlan débutent les enregistrements au studio Wisseloord à Hilversum, aux Pays-Bas, en décembre 1978. Pour répondre aux critiques des fans, il fut décidé de revenir aux fondamentaux tout en gardant une production moderne et percutante, au final l’album sonne bien rock. Les derniers mixages se font à Londres en mars 1979. "Whatever You Want" entre dans les charts le 20 octobre 1979, et se classe en 3e position. ''Whatever You Want'' et ''Living on an Island'' atteindront le Top Ten au Royaume-Uni. A ce jour Status Quo reste le groupe britannique qui a classé le plus de hits dans les charts britanniques.