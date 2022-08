Status Quo partage une nouvelle version de "Caroline" et annonce un best-of !

La collection arrivera via earMUSIC en divers formats: édition double CD, édition limitée Deluxe digipak (avec un disque bonus de 10 classiques inédits en live, fraîchement mixés en 2022) et en digital.

En plus des incontournables de Status Quo depuis les années 2000, vous y trouverez de nouvelles versions studios 2022 de "Rockin' All Over The World", "Paper Plane" et "Caroline", en plus de tout nouveaux "Out Out Quoin' Remixes" live de "Backbone" et "Cut Me Some Slack".

On y croisera des extraits de "Heavy Traffic", premier album des années 2000 après les covers de "Famous In The Last Century", "The Party Ain't Over Yet" (2005),"In Search Of The Fourth Chord" (2007),"Quid Pro Quo" (2011),"Bula Quo!" (2013),"Aquostic: Stripped Bare" (2014),"Acoustic II: That's A Fact" (2016) et "Backbone" de 2018, plus quelques titres supplémentaires, notamment avec Brian May et les Beach Boys.

CD 1: Quo'ing In

01. Backbone (Out Out Quoin' Mix 2022)*

02. Looking Out For Caroline

03. Two Way Traffic

04. In The Army Now (Studio Version 2010)

05. Beginning Of The End

06. Round And Round

07. Rock 'N' Roll 'N' You

08. Raining In My Heart (With Brian May)

09. Liberty Lane

10. Jam Side Down

11. Running Inside My Head

12. Electric Arena

13. Twenty Wild Horses

14. Blues And Rhythm

15. Gotta Get Up And Go

16. The Way It Goes

17. Bula Bula Quo - Kua Ni Lega

CD 2: Quo'ing Out

01. Caroline (2022 Studio Version)**

02. Paper Plane (2022 Studio Version)**

03. Rockin' All Over The World (2022 Studio Version)**

04. Face The Music*** (7" Single A-Side)

05. Cut Me Some Slack (Out Out Quoin’ Mix 2022)*

06. The Party Ain't Over Yet (Single Mix)***

07. Fun Fun Fun With The Beach Boys

08. Pictures Of Matchstick Men (Aquostic Studio Version)

09. That's A Fact (Aquostic Studio Version)

10. I'm Not Ready***

11. Tilting At The Mill***

12. I'm Watching Over You***

13. Mortified***

14. Temporary Friend***

15. I'll Never Get Over You***

16. Live Medley***

17. Down Down (Aquostic Studio Version)

18. It's Christmas Time***