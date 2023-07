Status Quo : l’album qui a enclenché le style blues rock du groupe

Le groupe dont je vais vous parler aujourd’hui est un groupe que vous connaissez tous, j’imagine, qui était anglais et qui s’appelait Status Quo.

Francis Rossi vit toujours, mais je crois que ça doit être à peu près le seul. Et la période qui m’intéresse, c’est en 1962, à l’époque où le groupe Status Quo sort son cinquième album studio, l’album Piledriver. La pochette est très explicite puisque c’est avec cet album qu’ils ont changé de style musical.

En réalité, Status Quo était spécialisé dans un répertoire plus pop. Et un jour, lorsqu’il était en Allemagne, avant de jouer, les hauts parleurs diffusaient le morceau Road House Blues des Doors. Ils ne l’avaient jamais entendu. Alors Rossi et Lancaster se sont dit : "Ça, c’est peut être quelque chose qu’on peut reprendre". Et sans vraiment le vouloir, c’est avec ce morceau Road House Blues des Doors que le style musical de Status Quo a changé.

Alors on est entré de plain-pied dans ce qu’on appelle le blues rock. Ce mode musical a eu un succès énorme chez nous en Europe. Piledriver résume magnifiquement bien ce nouveau style musical.

L’album a bien fonctionné, en France, il est devenu disque d’or après quelques semaines seulement et en Allemagne aussi.

Il faut noter aussi que ce disque de Status Quo est le premier de Status quo à sortir sur le label de rock progressif Vertigo qui avait fait une exception pour sortir ce magnifique album.