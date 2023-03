Stations-service TotalEnergie : les syndicats dénoncent un scénario "à la Delhaize"

Le front commun syndical a dénoncé vendredi, dans un communiqué, l'intention de TotalEnergies de s'associer à Couche-Tard pour l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg, estimant que le groupe joue "au même jeu que Delhaize". L'enseigne de supermarchés a annoncé la semaine dernière vouloir franchiser ses 128 magasins intégrés, une décision qui a soulevé l'ire des syndicats et du personnel.

Jeudi, le groupe énergétique français TotalEnergies a annoncé que l'exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg se ferait dorénavant via une coentreprise avec le groupe canadien de distribution d'alimentation et de carburants Couche-Tard. En Allemagne et aux Pays-Bas, le réseau de près de 1600 stations-service est entièrement cédé au Canadien. Dans les quatre pays, les stations-service devront continuer à opérer sous le nom de TotalEnergies pendant au moins cinq ans.

désarroi et l'incertitude

Le Setca, la CNE et la CSC Bâtiment, Industrie & Énergie dénoncent le "désarroi et l'incertitude" qui règne parmi le personnel. Selon Hans Christiaens du BBTK (pendant flamand du Setca), la décision concerne plus de mille personnes en Belgique : plus de 130 au siège et 900 dans les stations-services et magasins attenants. "La différence avec Delhaize est qu'il s'agit ici d'un seul repreneur. Mais c'est comparable dans le sens où tout un réseau est externalisé en une seule fois", estime Hans Christiaenss.

Selon les syndicats, les conditions de travail et salariales ne sont garanties que pendant un an dans le cadre de la convention collective de travail 32bis. Un conseil d'entreprise extraordinaire est prévu mercredi prochain, lors duquel les syndicats espèrent obtenir davantage de précisions et "de plus fortes garanties pour le futur du personnel". Des actions ne sont pour l'instant pas à l'ordre du jour, selon le BBTK, qui souhaite donner une chance à la concertation sociale.