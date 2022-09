Stationnement des trottinettes : bientôt la fin du chaos dans le centre de Bruxelles ?

Il est 10h00 lorsque j’arrive rue du Marché aux Herbes à Bruxelles. Un tas de trottinettes, renversées, à terre. La plupart des passants sont surpris. Ils prennent même des photos pour immortaliser le moment. En me baladant autour de la Grand-Place et sur le piétonnier, je me rends vite compte que beaucoup de trottinettes sont laissées n’importe où. Mais qu’en est-il des règles ? Que fait la ville de Bruxelles pour gérer cette afflue ?

Il est, normalement, interdit de stationner dans la zone UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture). UNESCO est l'une des seize institutions spécialisées et autonomes des Nations Unies. Un site classé Unesco donne une responsabilité à la ville. Celle-ci devra protéger le bien qu'il soit culturel ou naturel. La Grand-Place de Bruxelles fait donc partie de la liste du Patrimoine Mondial depuis 1998 puisqu'il est considéré comme un monument ayant une valeur universelle du point de vue esthétique et historique.

La Grand-Place et ses alentours devraient être débarrassés de toute trottinette. En vain. Bart Dhondt connait bien la problématique: "Je reçois beaucoup de plaintes par rapport à ça. Se confronter à une montagne de trottinettes lorsque l'on est âgé avec des problèmes de mobilité, cela a un vrai impact sur l'accessibilité de la ville ! Si on arrivait à convaincre les utilisateurs de réfléchir à bien garer les trottinettes, ça serait plus simple."