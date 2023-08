Stationnement à Verviers : la Ville fait marche arrière

A partir du dimanche 20 août, la gestion du stationnement sera reprise par la Ville de Verviers.

Mettre de l’argent dans un horodateur, voilà un geste que la plupart des automobilistes n’aiment pas faire. Et du côté des villes, cette gestion du stationnement ne semble pas être très appréciée non plus. Voilà pourquoi, la plupart d’entre elles passent par des sociétés privées pour gérer les parkings. Mais à Verviers, on fait marche arrière. Pour Alexandre Loffet, le bourgmestre faisant fonction de la Ville de Verviers, ce retour du public était indispensable : " on veut avoir la main sur notre système de stationnement pour pouvoir l’adapter à la réalité de la Ville ou à des événements imprévus. "

Qu’est-ce qui change ?



Chaque usager aura droit à une heure gratuite, au lieu d’1/4h auparavant, des agents communaux contrôleront le stationnement et les parkings postpay deviennent des zones payantes normales. Les demandes de cartes riverains se feront par le guichet électronique de la Ville de Verviers.

Rendre la Ville de Verviers plus attractive

Avec cette annonce, la ville espère faire revenir les clients dans les commerces du centre-ville. " Je pense que l’objectif d’assurer une rotation des véhicules en mettant très rapidement des procès-verbaux a braqué de nombreuses personnes. En changeant de système et en proposant la première heure gratuite de stationnement, on espère assurer l’attractivité du centre-ville " précise Alexandre Loffet.

Mais cette mesure ne sera pas forcément une bonne affaire pour les finances. Chaque année, la société privée permettait de rapporter plus de 550.000 euros, le collège communal s’attend à une baisse de ce chiffre dans les prochains mois.