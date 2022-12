"Station Eleven", "Severence", "Le Monde de Demain" : 3 séries coups cœur de l’année 2022

Autre gros coup de cœur pour cette année : "Severance".

Un récent petit covid m’a permis de voir "Severance", série Apple TV + sortie au mois de février et qui m’avait échappé. Un petit extrait de la bande-annonce ci-dessus devrait vous aider à comprendre le propos de cette série.

Imaginez que dans l’ascenseur qui vous mène à votre bureau, soudainement, vos souvenirs disparaissent. Vous êtes entièrement concentré·e sur votre travail, votre esprit est dissocié. Et en sortant, le soir, vous récupérez votre vie, mais sans avoir en tête aucun tracas du boulot. Le pitch est brillant et est peut-être le rêve de certains managers pervers. L’idée est intéressante et la série pose pas mal de questions, sans pour autant aller au fond du propos, me semble-t-il, de la séparation entre vie privée et vie professionnelle car assez vite, grâce à l’arrivée d’un personnage féminin, les personnalités dissociées vont remettre en cause leur état. Imaginez une conscience qui ne serait active que de 9 heures à 17 heures, littéralement, votre vie, ce n’est que le boulot. À un moment, il est peut-être temps de dire stop, peut-être de se demander ce qu’est votre vie ailleurs, savoir si vous avez des enfants, quelles sont vos passions. C’est de tout ça que nous parle Severance, dans une atmosphère rétrofuturiste absolument remarquable, la série est un bijou visuel. "Severance", c’est donc à voir sur Apple TV +, 9 épisodes sont disponibles et une deuxième saison est prévue.