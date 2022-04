Station d’épuration à Wasmuël : les nuisances olfactives seront bientôt réduites

Qui dit station d’épuration, dit mauvaises odeurs… Et c’est encore plus vrai à Wasmuël. Sur place, la saga de cette station d’épuration est une affaire aux relents de "boule puante", qui attaque le nez des riverains depuis plusieurs années.

Cette station, c’est l’une des plus anciennes du pays, construite dans les années 70. C’est également la 2ème plus importante de Wallonie. Chaque année, elle épure plus de 16 millions de m³ d’eaux usées provenant de quelque 250.000 habitants. Dans le cadre de ce processus d’épuration, 20.000 tonnes de boues sont produites par les ouvrages gérés par l’intercommunale IDEA (Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du cœur du Hainaut). De la boue qui doit être valorisée. Jusqu’à présent, elle subissait un traitement à la chaux, épandue sur des terres agricoles.