State of Play : Sony dévoile ses nouveautés PS4, PS5 et PSVR2 ce soir à minuit

Il n’y a pas que Nintendo qui annonce ses nouveaux jeux en ce mardi 13 septembre. Sony est également de la partie avec un State of Play surprise, qui débutera à 23h59.

Au programme, “20 minutes d’annonces, de nouvelles mises à jour et de contenu gameplay pour 10 jeux bientôt disponibles sur PS5, PS4 et PS VR2”, selon Sid Shuman, directeur de la communication chez Sony Interactive Entertainment.

“Cette nouvelle présentation vous réserve des mises à jour stupéfiantes de nos incroyables partenaires japonais et quelques surprises d’autres développeurs du monde entier”, poursuit le directeur. Le focus sur les “partenaires japonais” est logique, quand on sait que le Tokyo Game Show ouvrira ses portes ce jeudi.

On devrait donc voir passer des studios comme Capcom, qui planche notamment sur une extension pour son Resident Evil Village, ainsi qu’un remake de Resident Evil 4. Capcom travaille également sur Exoprimal, un jeu prévu pour 2023, dans lequel il pleut des dinosaures.

Square Enix devrait également être de la partie, notamment avec des titres comme Forspoken et Final Fantasy 16. Du côté de Sony, on s’attend à de nouvelles images pour le très attendu God of War Ragnarok. Enfin, on espère de jolies surprises pour le casque PSVR 2, prévu lui aussi pour début 2023.

Rendez-vous donc à 23h59 pour découvrir tout ça. La vidéo ci-dessous et les différentes chaînes YouTube de PlayStation diffuseront le State of Play en direct.