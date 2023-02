State of Play : PlayStation ne surprend pas, et interroge sur l’avenir du PSVR 2

Le prochain jeu de Rocksteady (qui a connu le succès avec la série Batman Arkham) a eu droit à 15 minutes lors de la présentation. L’occasion de découvrir, enfin, des images du gameplay. Et… comment dire. Disons que c’était mouvementé et coloré. Et aussi un peu foutraque.

On est loin de l’ambiance sombre de Batman Arkham, logique vu qu’on incarne quatre membres de la Suicide Squad, et non plus le chevalier noir. Mais on ne s’attendait pas à un tel festival pyrotechnique. Et le montage très, très nerveux de la bande-annonce n’aide pas. À tel point qu’il était parfois difficile de comprendre exactement ce qu’il se passait.

Ce que l’on sait par contre, c’est que le jeu est attendu pour le 26 mai (soit quelques semaines avant The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), et qu’il s’agira d’un jeu-service, avec des Battle Pass déjà prévus. Ce qui risque de faire grincer des dents…