State of Play : Final Fantasy XVI est déjà le jeu de l’année

Square invite les futurs joueurs à vraiment jeter un œil à l’équipement de Clive et de tenter des mélanges à ce sujet. En fonction de l’équipement, vous débloquerez, en phase de combat, des combos et des techniques spécifiques. Par ailleurs, en termes de difficulté, le jeu proposera deux modes : un mode "histoire" (plus facile) et un mode "action". Cela dit, vous choisissez vous-même votre difficulté : c’est en fonction de la façon dont vous équipez (ou non) Clive qui déterminera la difficulté de combat !