State of Play : débrief de la conférence de septembre !

Vous trouvez qu’on ne parle pas assez d’Hogwarts Legacy ? Qu’on ne traie pas la vache jusqu’à la dernière goutte ? Et bien, tant mieux pour vous car de nouvelles images du jeu ont été dévoilées durant le State of Play. On se retrouve à Pré-au-Lard, dans une ambiance assez malsaine et horrifique.

Cependant, détenteurs et détentrices de Nintendo Switch, PC, Xbox Series et Xbox One, on vous arrête tout de suite : ce que vous venez de voir dans la bande-annonce est la quête du "magasin hanté de Pré-au-Lard" et est en réalité… une quête exclusive aux versions PS4 et PS5 du jeu. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais Warner Bros juge que c’est un bon move et tant pis pour celles et ceux qui ne possèdent pas de Playstation.