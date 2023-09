State of Play de septembre 2023 : ce que la rédac de RTBF iXPé a retenu

Pour celles et ceux qui penseraient être atteints de daltonisme, on pense qu’Avatar : Frontiers of Pandora sera le jeu qui vous permettra d’économiser une visite chez l’ophtalmologue.

Plus sérieusement, les nouvelles images du jeu sont très colorées, l’univers est réellement chatoyant et dynamique. On espère juste ne pas être spectateur du jeu comme on a pu l’être via les films.

D’ailleurs, si le gameplay a l’air plaisant, le jeu n’indique pas clairement si nous jouerons en vue à la première personne ou à la troisième personne. On aimerait être fixé.

Avatar : Frontiers of Pandora sera jouable le 7 décembre prochain et les précommandes sont ouvertes dès maintenant.