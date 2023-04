Starship, la plus grande fusée du monde, décolle pour la première fois avant d’exploser lors de son premier vol test

Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, a décollé pour la première fois depuis le Texas jeudi, pour un premier vol test de ce véhicule développé par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars.

Dans une gigantesque boule de feu, ce mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut s’est élevé dans le ciel, ce qui représente d’ores et déjà une immense réussite pour l’entreprise du milliardaire Elon Musk, quelle que soit l’issue du test.

Explosion ou succès retentissant ? À en croire les équipes d’Elon Musk, les deux ont été de pair. Quelques secondes après le décollage, les équipes de SpaceX ont décidé de faire exploser l’engin en plein vol. Une décision prise probablement à la suite d'un problème technique, même si les raisons de ce choix n'ont pas été clairement expliquées.

Du haut de ses 120 mètres, Starship est véritablement la fusée des superlatifs. Avec ses 33 moteurs, elle est capable de transporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite. Elle est aussi capable de transporter une centaine de personnes à son bord. Du jamais vu depuis le début de l’histoire de la conquête spatiale. C’est véritablement un nouveau chapitre, une nouvelle page de cette conquête spatiale qui s’ouvre grâce à 'cet autobus' spatial du futur.