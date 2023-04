Starship, la plus grande fusée du monde, décolle pour la première fois avant d’exploser lors de son premier vol d'essai

Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, a décollé pour la première fois depuis le Texas jeudi, pour un premier vol test de ce véhicule développé par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars.

Dans une gigantesque boule de feu, ce mastodonte noir et argenté de 120 mètres de haut s’est élevé dans le ciel, ce qui représente d’ores et déjà une immense réussite pour l’entreprise du milliardaire Elon Musk, quelle que soit l’issue du test.

Explosion ou succès retentissant ? À en croire les équipes d’Elon Musk, les deux ont été de pair. Le fait que la fusée ait réussi à décoller de son pas tir représentant déjà une immense réussite. La cause de l'explosion n'était pas encore connue.

La cause de l'explosion n'est pas encore connue. Le but de ce vol d'essai était de récolter un maximum de données pour améliorer les prototypes suivants.

Lundi, une première tentative de lancement avait été annulée dans les dernières minutes du compte à rebours, à cause d'un problème technique.

"Il s'agit du premier vol d'une fusée immense, très complexe", avait déclaré dimanche le patron de SpaceX, Elon Musk, en qualifiant ce test de "très risqué". Ce dernier a félicité jeudi les équipes de son entreprise peu après le premier décollage de l'immense fusée Starship, la plus grande du monde, et promis un nouveau test "dans quelques mois".

"Félicitations aux équipes de SpaceX pour ce formidable premier vol test!", a-t-il tweeté. "Nous avons beaucoup appris pour le prochain essai de décollage dans quelques mois".