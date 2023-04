Starship, la méga-fusée d’Elon Musk ne risque pas de décoller de sitôt après l’explosion de l’un de ses prototypes la semaine dernière

Les ingénieurs et spécialistes en aérospatiale se montrent très dubitatifs sur la capacité de SpaceX à mettre au point, dans les temps, une fusée qui s’avère essentielle au programme Artémis, le programme de retour habité sur la Lune.

En effet, c’est Starship qui est censé être le lander, la capsule chargée de se poser sur la lune avec, à son bord, trois astronautes. C’est l’objectif de la mission Artemis III programmée en 2025 par la Nasa.

Mais entre les projets et la réalité, il y a une marge. Pour Gregor Rauw, astrophysicien à l’ULiège, le problème principal tient dans la capacité de SpaceX à, non seulement lancer des fusées Starship, mais aussi en lancer à une cadence soutenue : "Pour se lancer vers la lune, Starship doit être réapprovisionnée par une autre fusée chargée de carburant et lancée depuis le même pas de tir. Ça veut dire que cela nécessite une cadence de lancement assez élevée. Impossible avec une rampe de lancement fortement endommagée et inutilisable pendant un certain temps", précise l'expert.

Les déclarations d’Elon Musk dans les minutes qui ont suivi l’explosion étaient plutôt rassurantes. Il affirmait qu’en dépit de l’explosion, il avait "beaucoup appris" du lancement et qu’il comptait refaire un vol essai d’ici deux mois. Mais aujourd’hui, ces prévisions paraissent tout simplement intenables.

SpaceX, tout d’abord, ne dispose plus de licence de vol, comme nous l’explique Christian Barbier : "Pour obtenir cette licence, SpaceX va devoir démontrer à coups de données et de documents que tout est bon pour le prochain lancement. Quand on voit les mois que ça a pris pour obtenir la licence pour le premier lancement, je ne suis pas très optimiste pour la suite."