Stars vieillissantes, départs dans des championnats exotiques, le football proche de la fin d’une ère.

Chaque footballeur est amené un jour à devoir mettre un terme à sa carrière et à devoir dire au revoir à ceux qui l’ont suivi pendant de nombreuses années. Certains départs sont parfois plus difficiles à digérer que d’autres. Surtout lorsque de nombreuses icônes d’une génération rangent les crampons au même moment ou se dirigent vers des destinations plus exotiques. Ce mercato de l’été 2023 pourrait bien faire partie de ceux qui marquent la fin d’une ère.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont marqué toute une génération. Avec 12 ballons d’or à eux deux, ils ont dominé la planète football pendant de longues années. La fin de carrière de ces deux monstres du football est donc redoutée par de nombreux amateurs de football. Mais avant la fin de carrière, il pourrait y avoir un exil dans un championnat exotique. Cristiano Ronaldo est déjà parti en Arabie saoudite, et son adversaire de toujours pourrait bien l’y rejoindre, même si un retour au Barça est évoqué. Voir les deux plus grands joueurs de leur génération ensemble dans le championnat saoudien, ce serait le signe d’une étrange évolution du football. Le dernier ballon d’or en date, Karim Benzema, est lui aussi lié avec le championnat saoudien et devrait rejoindre le club d’Al-Ittihad pour ce qui ressemblerait déjà à un semi-adieu aux fans de foot.

D’autres joueurs qui ont marqué la dernière décennie vivent sans doute également leurs derniers instants au plus haut niveau. On pense notamment à Eden Hazard, qui va quitter le Real Madrid en fin de saison. Un passage dans la capitale espagnole qui a un peu terni sa légende mais ne fera pas oublier le joueur qu’il a été. Si un dernier challenge est possible, la retraite est évoquée.

Les icônes du Barça, Sergio Busquets et Jordi Alba quitteront également la Liga, marquant la fin du FC Barcelone qui aura dominé l’Europe au début des années 2010. Là aussi, une destination exotique est évoquée. Luka Modric et Toni Kroos auraient prolongé d’un an au Real mais la fin de l’histoire semble proche et des rumeurs saoudiennes ont également gravité autour des deux milieux de terrain. Capitaine légendaire du Real Madrid, Sergio Ramos va quitter le PSG après deux ans dans la capitale française puisque son contrat n’a pas été prolongé. Le point de chute reste inconnu mais la fin de carrière semble proche.

Angel Di Maria, Edin Dzeko, Radamel Falcao, James Rodriguez sont des joueurs qui auront fait vibrer leurs supporters pendant de nombreuses années. Ils devraient également quitter l’Europe. L’Arabie saoudite, la Malaisie, l’Amérique du Sud, les destinations évoquées sont multiples mais le football européen devrait en tout cas perdre de nombreux grands artisans de ces dernières années.

Pour certains, l’heure de la retraite a définitivement sonné. C’est le cas pour Zlatan Ibrahimovic, qui a annoncé ce week-end qu’il rangeait les crampons à 41 ans après une carrière et surtout un personnage qui aura marqué les esprits. Mesut Ozil, le génial meneur de jeu allemand avait également annoncé plus tôt dans la saison qu’il mettait un terme à sa carrière. Autre milieu de terrain de génie, Andres Iniesta est déjà parti dans le championnat japonais, à Vissel Kobe, depuis cinq ans. Désormais, le champion du monde espagnol est libre de tout contrat et à 39 ans, il pourrait bien dire au revoir au monde du football.

Si les départs vont être nombreux et que le sentiment de fin d’une ère commence à peser, le football va continuer sa route. Des icônes, il en a déjà perdu. Pelé, Maradona, les plus grands noms du football ont dû laisser leur place. Le football a continué à faire lever les foules, sans doute avec une certaine nostalgie au début. Mais les années vont passer, de nouvelles stars vont naître avant elles-mêmes de laisser leur place à la génération suivante. Et les départs des cadors pourraient bien animer ce mercato estival et permettre à la jeune garde de commencer à marquer les esprits et devenir les icônes de demain.