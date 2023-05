Entre thriller érotique, romance épineuse et film d’espionnage, la Française Claire Denis, qui a récemment réalisé " High Life " avec Robert Pattinson ou encore "Avec amour et acharnement" avec Juliette Binoche et Vincent Lindon, signe avec "Stars at Noon" un nouveau long métrage d’une grande sensualité. Privilégiant une tonalité très atmosphérique, proche de la pure hypnose cinématographique, elle filme au plus près des corps et des visages une liaison passionnelle sur fond de troubles politiques.