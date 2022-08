Starmania : les répétitions avant la première au Palais des Congrès de Paris en 1979

Le 2 août 1992, Michel Berger décédait après un infarctus alors qu’il était en vacances dans sa maison de Ramatuelle dans le Var. Trente en plus tard, la RTBF met le chanteur à l’honneur en dévoilant les répétitions du spectacle Starmania.

Entre la comédie musicale et la politique-fiction, Starmania, mythique opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon, a fait le tour du monde. La RTBF vous dévoile ce reportage qui a été réalisé lors des dernières répétitions avant la première au Palais des Congrès de Paris.

Un reportage dans lequel, Michel Berger explique qu’il souhaite prouver que l’on peut faire un spectacle musical en français qui ne soit pas une comédie musicale. Avec Starmania, il propose un spectacle proche de ce qu’était l’opéra, mais avec de la musique Rock’n’roll en français. Il confie également avoir l’espoir que Starmania reste dans l’histoire de la musique, au moins comme étant "une des petites choses" qui a eu lieu pour la musique francophone.

On peut dire que Michel Berger était visionnaire puisqu’aujourd’hui ce spectacle a marqué l’histoire de la chanson française. A tel point que l’Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamondon repart en tournée en 2022-2023, avec un passage par Forest National les 12,13 et 14 mai 2023. Dans les coulisses de la version 22-23, un certain Raphaël Hamburger, qui avait 11 ans au décès de son père, travaille sur cette reprise du spectacle qui en quarante ans a réuni quelque 6 millions de spectateurs et a fait chanter de nombreuses générations.