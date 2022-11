Starmania, le retour d’un opéra rock prophétique

Monopolis est sous la menace du groupe terroriste des Etoiles noires. Entre ces étoiles noires et la puissance politique de Zéro Janvier, on retrouve des stars déchues comme Stella Spotlight, le dernier sex-symbol qui souhaite mourir devant les caméras et être exposée à l’infini. Il y a aussi la serveuse automate, poétesse amoureuse de Ziggy qui veut être une star par tous les moyens, inspiré du célèbre personnage de David Bowie. Tout ceci nous ramène au monde d’aujourd’hui… des gens à la dérive qui chantent leur lamento et qui peinent à croire encore en quelque chose.