Starmania, l’Opéra Rock enfin de retour !

Le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon, il y a plus de quarante ans, est de retour sur scène et part en tournée dans toute la France et en Belgique notamment à Forest National le 13 mai prochain !

Thomas Jolly signe la mise en scène de ce spectacle phénomène. Il est rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui.

Le public pourra redécouvrir tous les tubes incontournables de cet Opéra Rock : Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Besoin d’amour...