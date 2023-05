Starmania : l’histoire derrière le plus français des opéras rock

À la fin des années 80, Michel Berger et Luc Plamandon, qui étaient à l’origine du premier spectacle, se lancent dans une seconde version. Celle-là connaîtra le succès, et le reste de l’Europe se l’arrache. Tim Rice adapte le disque en anglais, et le spectacle est joué dans cette langue, par les acteurs francophones, tous les vendredis soir de 1993 dans un théâtre parisien. Objectif ? Vendre le spectacle à l’étranger, of course !

Le succès en salles ne décollera jamais vraiment dans le monde anglophone, mais on ne peut nier que certains morceaux, dans leur version anglaise, sont devenus des tubes. The World is Stone, interprété par Cindy Lauper, s’inspire sans surprise du morceau Le monde est stone, et fut un véritable succès au box-office, de même que Only The Very Best de Peter Kingsbery, qui s’inspire du SOS d’un terrien en détresse.