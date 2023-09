Starfield : pourquoi tout le monde parle du jeu événement de Bethesda ?

Skyrim, le dernier opus de The Elder Scrolls, est sorti un total de 17 fois (version PC, console, VR, anniversaire, etc.) et se serait écoulé à plus de 60 millions d’exemplaires selon une interview de Todd Howard, producteur exécutif chez Bethesda, en juin dernier. Une telle longévité ne peut que prouver que le studio sait ce qu’il fait lorsqu’il faut créer des histoires prenantes et pérennes.