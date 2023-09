Starfield : PC, Xbox Series X, Series S, Steamdeck… Comment tourne le nouveau blockbuster de Bethesda ?

Le test technique d’IGN a essayé deux configurations de PC, une peu performante et une très puissante. Avec la première, une résolution 4K et les options graphiques élevées, le jeu atteint 60 images par seconde en intérieur, mais en extérieur sur les planètes ou dans des lieux avec beaucoup de personnages, le taux descend à 40-45 FPS. Pour rester au-dessus de la fameuse barre des 60, il faut baisser la qualité graphique à un niveau plutôt moyen et choisir une résolution plus basse, comme 1080p.

Sur le second PC équipé de composants surpuissants, et donc très cher, le jeu se maintient à 60 FPS, avec de légères chutes occasionnelles. Mais dans les deux configs, le jeu est très gourmand en capacité et devrait faire turbiner les GPU, et les ventilateurs, dans la plupart des cas.