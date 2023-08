Starfield : les joueurs s’inquiètent déjà des limites du jeu

Rapidement, des rumeurs de "murs invisibles" ont fait surface sur les réseaux sociaux, accusant simplement Bethesda d’avoir menti en promettant quelque chose qui ne sera pas dans leur jeu.

Mais plusieurs acteurs de l’industrie vidéoludique ont déjà pris la parole, afin de calmer les esprits et de nuancer ces fuites d’informations dont on ne sait pas grand-chose finalement. Jez Corden, blogueur spécialiste de Microsoft, Xbox et Windows, qui a pu jouer au jeu en avance, a répondu que ces accusations "n’étaient pas tout à fait fidèles à la réalité".

"Comme je l’ai dit, ce ne sont pas des informations fidèles, ni l’histoire complète. Je ne peux pas en dire plus, attendez que l’embargo soit levé"