Starfield : les designers du jeu révèlent une foule de nouveaux détails

Le joueur aura des parents : Il existe un trait nommé " Kids Stuff " qui implique que le joueur pourra leur rendre visite et leur envoyer de l’argent. Ces personnages sont évidemment totalement doublés et leur apparence sera basée sur celle du personnage joueur.

Le joueur aura des parents : Il existe un trait nommé " Kids Stuff " qui implique que le joueur pourra leur rendre visite et leur envoyer de l’argent. Ces personnages sont évidemment totalement doublés et leur apparence sera basée sur celle du personnage joueur.

Le joueur aura des parents : Il existe un trait nommé " Kids Stuff " qui implique que le joueur pourra leur rendre visite et leur envoyer de l’argent. Ces personnages sont évidemment totalement doublés et leur apparence sera basée sur celle du personnage joueur.

Le joueur aura des parents : Il existe un trait nommé " Kids Stuff " qui implique que le joueur pourra leur rendre visite et leur envoyer de l’argent. Ces personnages sont évidemment totalement doublés et leur apparence sera basée sur celle du personnage joueur.

Le joueur aura des parents : Il existe un trait nommé " Kids Stuff " qui implique que le joueur pourra leur rendre visite et leur envoyer de l’argent. Ces personnages sont évidemment totalement doublés et leur apparence sera basée sur celle du personnage joueur.

Il existera un système de contrebande : certaines marchandises que vous transporterez dans votre vaisseau seront considérées comme illégales et il faudra les cacher de la sécurité des planètes que vous visiterez.

Il existera un système de contrebande : certaines marchandises que vous transporterez dans votre vaisseau seront considérées comme illégales et il faudra les cacher de la sécurité des planètes que vous visiterez.

Il existera un système de contrebande : certaines marchandises que vous transporterez dans votre vaisseau seront considérées comme illégales et il faudra les cacher de la sécurité des planètes que vous visiterez.

Il existera un système de contrebande : certaines marchandises que vous transporterez dans votre vaisseau seront considérées comme illégales et il faudra les cacher de la sécurité des planètes que vous visiterez.

Il existera un système de contrebande : certaines marchandises que vous transporterez dans votre vaisseau seront considérées comme illégales et il faudra les cacher de la sécurité des planètes que vous visiterez.

Si vous vous faites arrêter, il sera possible de résister, de payer une amende ou de passer du temps en prison .

Si vous vous faites arrêter, il sera possible de résister, de payer une amende ou de passer du temps en prison .

Si vous vous faites arrêter, il sera possible de résister, de payer une amende ou de passer du temps en prison .

Si vous vous faites arrêter, il sera possible de résister, de payer une amende ou de passer du temps en prison .

Si vous vous faites arrêter, il sera possible de résister, de payer une amende ou de passer du temps en prison .