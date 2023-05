Star Wars vu par Wes Anderson, la nouvelle création d’une IA

Si vous vous demandiez ce que donnerait Star Wars s’il avait été imaginé par Wes Anderson, il est maintenant possible d’en avoir un aperçu grâce à l’intelligence artificielle.

Depuis quelques jours, une fausse bande-annonce Star Wars réalisée par une intelligence artificielle circule sur Youtube. "Galactic Menagerie" (la ménagerie galactique) est le titre du film diffusé sur la chaîne Curious Refuge. La fausse bande-annonce présente l’univers de George Lucas sous les traits uniques et très reconnaissables du réalisateur de "The Grand Budapest Hotel" ou plus récemment "The French Dispatch".