Star Wars voit débarquer les Daniels, les réalisateurs du phénomène Everything Everywhere All It Once

Les producteurs Daniel Kwan et Daniel Scheinert (les Daniels) ont bossé sur un épisode de la série Star Wars.

Les Daniels forment définitivement le plus populaire des duos de producteurs d’Hollywood. Daniel Kwan et Daniel Scheinert totalisent 7 Oscars, 1 BAFTA et 2 Golden Globes pour "Everything Everywhere All It Once". Et Disney n’allait certainement pas passer à côté du génie des producteurs. En effet, on peut lire sur Konbini que The Hollywood Reporter rapporte que les Daniels débarquent dans l’univers de Star Wars.

Ce n’est pas leurs récentes nominations qui ont suscité l’intérêt de Disney pour Kwan et Scheinert car l’épisode de la série, baptisé "Skeleton Crew", a déjà été tourné. Première souligne qu’à ce propos, Daniel Kwan a rassuré les fans du duo dans une story Instagram qu’il a ensuite supprimée mais dont ses followers ont gardé des captures : "Lol, toutes les personnes qui nous mentionnent en disant qu’on se fait aspirer par l’industrie peuvent se détendre. Ces titres d’articles sont toujours trompeurs. Ne vous inquiétez pas. On ne travaille pas sur toute une série, on réalise juste un épisode en tant qu’invités. Jon Watts nous a demandé de faire un épisode il y a un moment de cela (avant même la sortie d’EEAAO). On adore Jon, on adore Star Wars, on adore apprendre à utiliser de nouvelles technologies, on adore rencontrer de nouveaux acteurs et de nouvelles équipes, et il nous manquait des jours pour garder notre mutuelle (!!!) donc on n’a pas hésité à dire oui".

Pour le moment, tout ce que l’on sait c’est que Jude Law fait partie du casting et que les événements de l’épisode se dérouleront peu de temps après ceux du "Retour du Jedi".