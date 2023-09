Star Wars : un troisième jeu Jedi serait en préparation selon l’acteur Cameron Monaghan

L’acteur, qui prête sa voix et son visage au personnage de Cal Kestis dans Star Wars Jedi : Survivor et Star Wars Jedi : Fallen Order a annoncé, lors du Comic Con d’Ocala en Floride, qu’il travaillait actuellement sur le troisième volet des aventures du Jedi.

"Nous sommes actuellement en train de préparer un troisième jeu," aurait déclaré l’acteur selon le site VGC. "C'est une entreprise de grande envergure et il y a eu quelques conversations jusqu'à présent, mais j'espère qu'une fois que tout sera dit et fait, nous serons en mesure d'aller de l'avant et de faire quelque chose de vraiment cool", a poursuivi l’acteur, lors de ce Comic Con.