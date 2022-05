Star Wars : quels sont les jeux vidéo les mieux notés ?

Les jeux vidéo inspirés de l’univers Star Wars sont (très) nombreux. Depuis les années 70, des centaines de titres ont été publiés sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables.

Alors à l’occasion de cette journée Star Wars (le 4 mai, qui permet un jeu de mot en anglais : May the 4th Be With You / May The Force Be With You), voici la crème de la crème des jeux Star Wars, selon Metacritic.

5. LEGO Star Wars II: The Original Trilogy

Avec 86 points sur 100, ce jeu LEGO Star Wars sorti en 2006 sur PlayStation 2, Xbox 360 et PC a su plaire aux fans, grâce à son humour propre aux jeux LEGO et la coopération qu’il permet. Comme son titre l’indique, cette compilation permet de revisiter la trilogie de base, à savoir l’épisode 4, 5 et 6, à la sauce LEGO. Comme dans tous les jeux de la série, il faudra casser de la brique, solutionner des énigmes et affronter des ennemis simplistes et revivre des scènes inspirées des films.