Aspyr est au courant du bug et annonce que celui-ci sera prochainement réparé : "Il y a un problème connu qui sera corrigé dans la prochaine mise à jour. Même si nous sommes incapables de vous fournir une date à l’heure actuelle, nous vous tiendrons au courant du moment où elle sera disponible.”

Une page a été publiée pour vous tenir au courant de l’évolution du problème. En attendant, prenez bien votre temps si vous (re)découvrez le jeu, afin d’éviter de rester bloqué.

Pour l’anecdote, Star Wars : Knights of the Old Republic II était déjà victime de bugs lors de sa sortie sur Xbox et PC il y a plus de 17 ans. On peut donc dire que, sur ce point, le remake est finalement assez fidèle à l'original.