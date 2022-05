Star Wars : derrière la musique d’une saga culte

Ce succès (inter) planétaire, on le doit aussi à ces quelques notes de musique, reconnaissables entre mille, qu’on ait vu ou non les films et séries Star Wars. Elle est l’œuvre d’une vraie légende vivante du cinéma, le maître incontesté de la musique de film épique, John Williams.

Le compositeur a signé lui-même la partition des neuf films consacrés à la saga de la famille Skywalker. Or, 42 ans séparent le premier volet de la sortie du dernier. Incontestablement, la musique de Star Wars, c’est l’œuvre de sa vie. Aurélien Simon évoque la vie et la carrière de ce compositeur mythique, et nous éclaire sur les coulisses de la création de ce chef-d’œuvre.