Star Wars Day : une collection de posters pour plus de 2 millions de dollars

À la veille de la journée dédiée à Star Wars, appelée en anglais "May the 4th" (un jeu de mots avec la célèbre réplique "May the force be with you"), la plateforme de ventes en ligne eBay a dévoilé des annonces atteignant des prix astronomiques. C’est notamment la vente d’une collection de posters des films "Star Wars" au prix de 2,25 millions de dollars (environ 2,1 millions d’euros) qui remporte la palme de l’annonce la plus astronomique sur la plateforme.

Un lot de 162 posters a été mis en vente, dont cinq figurent parmi les plus recherchés par les fans, comme l’affiche "Empire Strikes Back" (L’Empire contre-attaque), réalisée pour la première du film en 1980 mais jamais distribuée : "Il y a des centaines d’affiches différentes dans cette collection avec un nombre remarquablement élevé de chefs-d’œuvre 'Saint Graal', y compris l’affiche jamais publiée et presque impossible à trouver du concert de John Williams de 1978", peut-on lire sur l’annonce.