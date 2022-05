Star Wars Day : La Saga Skywalker accueille deux nouveaux DLC

Le récent succès de TT Games et LEGO ne compte pas se limiter aux 9 épisodes de la franchise sortis au cinéma. Comme l’annonce le développeur, des nouveaux DLC sont prévus. Et quoi de mieux que ce “May the 4th” pour annoncer la suite.

En effet, après les packs de personnages issus du film Solo, du film Rogue One, des personnages classiques, des trooper, et de la première saison de la série The Mandalorian, c’est autour de la saison 2 de la série d’avoir droit à ses personnages. Le pack Mandalorian saison 2 est accompagné du pack The Bad Batch, autre série disponible sur Disney +.

Concrètement, ces deux packs vendus séparément 2,99 euros proposent :

Pour The Mandalorian Saison 2 :

Ahsoka Tano

Bo-Katan Kryze

Boba Fett (réarmé)

Fennec Shand

Moff Gideon

Pour The Bad Batch :

Hunter

Echo

Wrecker

Tech

Crosshair

Malheureusement, à ce stade, TT Games n’a pas encore annoncés de nouveaux niveaux. Mais avec 9 films à parcourir et des dizaines de planètes à visiter, il y a largement de quoi s’occuper.