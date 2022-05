Star Wars : Darth Vader et Luke Skywalker dans la bande annonce d'Obi-Wan Kenobi

Dans les séries dérivées de l'univers Star Wars, aucune, à notre connaissance, n'avait encore touché à l'essence de ce qu'aiment les fans des films originaux. On n'a plus affaire à des personnages un peu périphériques mais à un des plus importants en la personne d'Obi Wan-Kenobi, découvert sous les traits d'Alec Guiness dans la trilogie originale et interprété, jeune, par Ewan McGregor dans la 2e trilogie sous forme de prequel.