Star Wars : Dark Vador prend sa retraite et sera doublé par une voix de synthèse

L’univers de Star Wars avait déjà fait appel à la technologie pour recréer la princesse Leia en image de synthèse après la mort de Carrie Fisher, pour "Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker" en 2019.

Pour Matthew Wood de Lucasfilm, l’acteur lui-même "souhaite garder Dark Vador en vie". James Earl Jones a commencé à doubler le légendaire antagoniste de Star Wars en 1977 avec "Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir".

L’audio s’est de plus en plus imposé dans le monde du divertissement. Avec la pandémie de Covid-19 et l’explosion du temps d’écran, le son s’est révélé une alternative pour s’amuser. Sur les réseaux sociaux, la voix de synthèse a déjà trouvé son audience et pourrait désormais séduire le septième art.