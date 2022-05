Star Wars : bande annonce ultra-spectaculaire pour "Andor", la prochaine série

Alors que la série Obi-Wan Kenobi démarre aujourd'hui et qu'on annonce une saison 3 de The Mandolorian pour 2023, une nouvelle bande annonce pour une série Star Wars est arrivée pour Andor.

Attention de ne pas confondre avec Endor où se situe une grosse partie de l'action du Retour du Jedi, 3e volet de la trilogie originale, et où vivent les Ewoks.

Il s'agit du nom d'un personnage, Cassian Andor, joué par Diego Luna et découvert dans le film Rogue One dont l'action se déroulait juste avant la trilogie originale et dans laquelle les Rebelles volaient les plans de l'Etoile noire.

Au scénario, on trouve notamment Tony Gilroy, célèbre pour son travail sur les Jason Bourne et déjà derrière celui de Rogue One.