Star Wars à Namur : le Cercle d’Escrime se met au sabre laser

Aux entraînements namurois, cependant, on a surtout croisé des enfants et des adolescents. Ils sont actuellement une dizaine. "A la base je voulais faire de l’escrime classique, puis j’ai entendu parler de cette section sabre laser, et j’ai changé d’avis", témoigne Alexandre, 10 ans. "Il faut dire que je viens de voir mon premier Star Wars, et ça m’a donné envie." La discipline est évidemment inspirée des films, mais on l’enseigne ici de manière réglementée, comme le veut la fédération d’escrime. Il y a des règles, des enchaînements, des techniques, et un équipement de protection approprié. "Le sabre laser, c’est 40% d’arts martiaux, 40% d’escrime, et 20% de fantaisie", explique Lionel, instructeur. "La fantaisie, on l’amène avec l’usage de la force, comme dans les films !" Les pratiquants décrivent la discipline comme "intuitive" mais très physique. "Il faut gérer son souffle et c’est très cardio", témoigne Ulysse, 15 ans. "Les combats durent 3 minutes, c’est intense, mentalement aussi." A terme, si la discipline prend son essor dans nos contrées, le Cercle d’Escrime de Namur aimerait permettre à ses élèves, jeunes ou moins jeunes, de participer à des compétitions.