Star Academy : qui est Michaël Goldman, le nouveau directeur du programme ?

Le retour de la Star Academy, c’est ce samedi sur TF1 à partir de 21h10 ! Qui dit académiciens, château et Nikos Aliagas, dit aussi professeurs et directeur. Alexia Laroche-Joubert a laissé son ancien bureau de directrice du château à un certain Michaël Goldman… le fils de Jean-Jacques !

Son nom claque et pourtant, petit à l’école, Michaël Goldman inventait un métier pour papa : plombier.

Il n’a jamais vraiment aimé l’école et il a raté ses études d’économies. Ça ne l’empêche pas de bosser rapidement dans des maisons de disques et de se lancer comme entrepreneur. Le business c’est le business !

Son truc ? Le crowdfunding. En France, il est l’un des précurseurs du financement participatif. Avec quelques associés, il lance "My Major Company" où des internautes financent l’album de chanteurs ou de chanteuses. C’est d’ailleurs par ce biais que le chanteur Grégoire se fera connaître avec son titre "Toi + Moi". Il en écoulera plus d’un million et demi d’exemplaires…

Michaël Goldman a aussi fondé "Tipeee" en 2013, là aussi ce sont des internautes qui financent des créateurs sur internet : "Ça permet aux créateurs du web qui ont déjà une communauté qui les suivent depuis très longtemps et qui sont très nombreuses, de les soutenir financièrement pour qu’ils puissent vivre de ce qu’ils font" expliquait-il.

Avec un pseudo, Goldman le fils a aussi cosigné quelques textes de chansons, comme celui de Lââm, "Petite Soeur".

Avec sa nouvelle fonction à la Star Ac', il promet d’être un directeur à l’écoute : "C’est une compétition quand même, donc c’est dur. Je pense qu’un peu de bienveillance entre nous ça fera du bien à tout le monde".

Retrouvez chaque vendredi de 17h à 19h, Sébastien Pierret et Patrick Weber dans "On n’a pas fini d’en parler" sur VivaCité.

Pour écouter l’émission, c’est ici